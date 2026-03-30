Подмосковные саночники завоевали четыре медали чемпионата России

30 марта 2026, 21:54

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены взяли четыре награды на чемпионате России по санному спорту. У них две золотые и две бронзовые медали, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Все подмосковные саночники представляют областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР Альберта Демченко из Дмитрова.

«В женских соревнованиях на двухместных санях Виктория Демченко и Олеся Михайленко завоевали золото. В соревнованиях женщин на одноместных санях лучшей стала Дарья Олесик. Замкнула тройку лидеров Виктория Демченко. Ещё одну бронзовую награду записал на свой счёт Павел Репилов в мужских соревнованиях на одноместных санях», – рассказали в ведомстве.