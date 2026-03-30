Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» вышли в финал чемпионата России

30 марта 2026, 14:00

Клуб «Заречье-Одинцово» впервые за 17 лет пробился в финал чемпионата России по волейболу среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В решающем матче полуфинальной серии подмосковная команда разгромила «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга со счётом 3:0.

«Уже в первых двух партиях подмосковные спортсменки задали высокий темп и не оставили соперницам шансов – 25:13 и 25:12. Впереди – финальные игры против казанского клуба «Динамо-Ак Барс». Болеем за команду и ждём яркого финала», – отметили в ведомстве.