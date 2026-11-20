20 ноября 2026, 14:53

оригинал Софья Никулина (в центре). Фото: пресс-служба Минспорта МО

Воспитанница подмосковного Центра олимпийских видов спорта и спортшколы олимпийского резерва Дмитровского округа Софья Никулина завоевала золотую медаль в финале Кубка России по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Турнир проходит в Архангельске с 16 по 24 ноября. В нём участвуют 129 сильнейших спортсменов из 29 российских регионов.





«Никулина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам соревнований в дисциплине «пневматический пистолет, соло, женщины», — говорится в сообщении.