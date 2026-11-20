Софья Никулина из Подмосковья победила на Кубке России по пулевой стрельбе
Воспитанница подмосковного Центра олимпийских видов спорта и спортшколы олимпийского резерва Дмитровского округа Софья Никулина завоевала золотую медаль в финале Кубка России по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир проходит в Архангельске с 16 по 24 ноября. В нём участвуют 129 сильнейших спортсменов из 29 российских регионов.
«Никулина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам соревнований в дисциплине «пневматический пистолет, соло, женщины», — говорится в сообщении.Второе место заняла москвичка, а бронзовую медаль выиграла представительница Костромской области.
Ранее сообщалось, что подмосковный тяжелоатлет Даниил Петров завоевал медаль Открытого кубка ШОС.