Жителям Подмосковья рассказали, как прививки и скрининг спасают от онкозаболеваний

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Рак – диагноз, которого опасается каждый. Однако современная медицина является мощным инструментом профилактики, заявила замминистра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова.





Многие онкологические заболевания можно предотвратить или выявить на самой ранней стадии. Тогда шансы на полное выздоровление максимальны. Для этого необходимы профилактика и регулярных обследования.

«Прививки от гепатита B и вируса папилломы человека защищают от рака печени и шейки матки. А реализованные в Московской области семь онкоскринингов при регулярном прохождении помогают выявить заболевание на ранней стадии. Скрининги на рак молочной железы, простаты, лёгкого, шейки матки, ротовой полости, кишечника и кожи позволяют обнаружить опухоль, когда она ещё не дала о себе знать симптомами. Тогда лечение наиболее эффективно», – отметила Отдельнова, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.

