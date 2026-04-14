Жителям Подмосковья рассказали, как прививки и скрининг спасают от онкозаболеваний
Рак – диагноз, которого опасается каждый. Однако современная медицина является мощным инструментом профилактики, заявила замминистра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова.
Многие онкологические заболевания можно предотвратить или выявить на самой ранней стадии. Тогда шансы на полное выздоровление максимальны. Для этого необходимы профилактика и регулярных обследования.
«Прививки от гепатита B и вируса папилломы человека защищают от рака печени и шейки матки. А реализованные в Московской области семь онкоскринингов при регулярном прохождении помогают выявить заболевание на ранней стадии. Скрининги на рак молочной железы, простаты, лёгкого, шейки матки, ротовой полости, кишечника и кожи позволяют обнаружить опухоль, когда она ещё не дала о себе знать симптомами. Тогда лечение наиболее эффективно», – отметила Отдельнова, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Исследования подтверждают, что образ жизни напрямую влияет на вероятность развития рака. Так, курение провоцирует не только рак лёгких, но и опухоли горла, пищевода и мочевого пузыря. Алкоголь даже в малых дозах повышает риск, а в сочетании с курением становится особенно опасным.
Лишний вес и питание с избытком красного и переработанного мяса, фастфуда и сахара при недостатке овощей и фруктов увеличивает угрозу появления онкозаболевания. Малоподвижный образ жизни – фактор риска для колоректального рака.
Не стоит забывать и о внешних причинах. Например, ультрафиолет без защиты ведёт к раку кожи. Вносит свой вклад и загрязнённый воздух. Важна и наследственность: если в семье были случаи рака, то регулярные проверки обязательны.
Как напомнили в региональном Минздраве, ближайший день онкоскрининга в Подмосковье пройдёт 25 апреля в 25 центрах амбулаторной онкологической помощи с 9.00 до 14.00 в порядке живой очереди.