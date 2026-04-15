Свыше 20 000 жителей Подмосковья обсудили итоги диспансеризации с врачом онлайн
Уже более 20 000 жителей Подмосковья благодаря телемедицине обсудили с врачом итоги диспансеризации. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Жители региона могут обсудить результаты пройденного обследования на онлайн-приёме. Медик проанализирует выполненные исследования, даст рекомендации и при необходимости назначит лечение.
«Современные сервисы позволяют сэкономить время и упростить получение медицинских услуг. Благодаря телемедицине свыше 20 000 человек смогли обсудить с врачом итоги диспансеризации без посещения поликлиники. С помощью сервиса также можно продлить электронный рецепт на льготное лекарство и закрыть больничный лист», – уточнил Забелин.Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере МАХ, региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике или по телефону горячей линии 122.