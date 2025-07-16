В Детском центре прооперировали малышку с тяжёлым осложнением отита

16 июля 2025, 15:27

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли годовалую девочку с тяжёлым осложнением отита. Об этом сообщается в ТГ-канале клиники.





В ДКЦ поступила малышка с отёком и покраснением в заушной области и температурой +39°C. Из её слухового прохода вытекал гной. Врачи диагностировали ребёнку тяжёлое осложнение отита.



Гнойный воспалительный процесс уже перешёл в мягкие ткани заушной области. Результаты компьютерной томографии подтвердили разрушение костной стенки, и врачи выполнили маленькой пациентке операцию.

«В ходе хирургического вмешательства мы обнаружили около 3 мл гноя и значительное поражение сосцевидного отростка – выступа височной кости черепа. Сделали небольшой разрез, чтобы освободить скопившийся гной, очистили полость от воспалённых тканей и установили дренаж, который поможет предотвратить повторное скопление», – рассказала врач Елена Ковалец.