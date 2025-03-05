Экс-футболист Масалитин: Игрокам и клубам следует создать фонд в поддержку ВС РФ

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Российским игрокам, выступающим в РПЛ, также как и клубам, за которые они выступают, следует серьёзно задуматься о поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом заявил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.
Такую мысль экс-нападающий высказал в разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» он выразил недоумение, когда в существующей ситуации клубы, имеющие богатых спонсоров, отдают по 20 и более миллионов евро за легионеров, приезжающих зарабатывать в российский чемпионат.
Нападающий Валерий Масалитин играл в СССР и России за «Салют» (Белгород), СКА (Ростов-на-Дону) и ЦСКА, а также за «Витесс» из Нидерландов, чешскую «Сигму и «Копетдаг» из Туркменистана, гражданство которого также имеет, помимо паспорта РФ. Является единственным форвардом в истории советского и российского футбола, который забивал и три, и четыре, и пять мячей в одном матче.
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«Я уже давно говорил, что нужно помогать ребятам, которые сейчас в окопах. Было бы здорово, если бы наши футболисты и клубы помогали бойцам. Это же можно организовать. Будем надеяться, что скоро настанет мир и такие предложения не будут актуальными», — сказал бывший футболист.
Нападающий Валерий Масалитин играл в СССР и России за «Салют» (Белгород), СКА (Ростов-на-Дону) и ЦСКА, а также за «Витесс» из Нидерландов, чешскую «Сигму и «Копетдаг» из Туркменистана, гражданство которого также имеет, помимо паспорта РФ. Является единственным форвардом в истории советского и российского футбола, который забивал и три, и четыре, и пять мячей в одном матче.
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Александр Бойцов