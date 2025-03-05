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Экс-футболист Масалитин: Игрокам и клубам следует создать фонд в поддержку ВС РФ

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Российским игрокам, выступающим в РПЛ, также как и клубам, за которые они выступают, следует серьёзно задуматься о поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом заявил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.
Такую мысль экс-нападающий высказал в разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» он выразил недоумение, когда в существующей ситуации клубы, имеющие богатых спонсоров, отдают по 20 и более миллионов евро за легионеров, приезжающих зарабатывать в российский чемпионат.

«Я уже давно говорил, что нужно помогать ребятам, которые сейчас в окопах. Было бы здорово, если бы наши футболисты и клубы помогали бойцам. Это же можно организовать. Будем надеяться, что скоро настанет мир и такие предложения не будут актуальными», — сказал бывший футболист.

Нападающий Валерий Масалитин играл в СССР и России за «Салют» (Белгород), СКА (Ростов-на-Дону) и ЦСКА, а также за «Витесс» из Нидерландов, чешскую «Сигму и «Копетдаг» из Туркменистана, гражданство которого также имеет, помимо паспорта РФ. Является единственным форвардом в истории советского и российского футбола, который забивал и три, и четыре, и пять мячей в одном матче.

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Экс-футболист «Барселоны» Александр Глеб: Каталонский клуб — фаворит в матче с «Бенфикой»
Экс-футболист «Барселоны» Глеб считает каталонцев фаворитами в игре с «Бенфикой»
05 марта 2025, 15:59

Фото: istockphoto/FotografieLink

В 1/8 финала Лиги чемпионов испанская «Барселона» встретится с «Бенфикой» из столицы Португалии Лиссабона. Экс-полузащитник каталонского клуба и сборной Белоруссии Александр Глеб считает свою бывшую команду безоговорочным фаворитом в этом противостоянии.
В эксклюзивном интервью порталу Metaratings.ru бывший футболист отметил, что, согласно рейтингу, «Барселона», конечно, выглядит предпочтительнее, да и результаты команды в последнее время убеждают в её силе. Каталонцы набрали впечатляющий ход в чемпионате Испании и вернули себе лидерство в Ла Лиге на фоне нескольких осечек главных конкурентов.

«Но "Бенфика" — хорошая техничная команда, которая показывает быстрый и зрелищный футбол. В этом матче фаворитом является "Барселона", но ей нельзя расслабляться, а надо сильнее сконцентрироваться на игре», — сказал Глеб.

Первый матч 1/8 финала главного клубного турнира в Европе между «Бенфикой» и «Барселоной» состоится в Лиссабоне 5 марта. На предыдущей стадии турнира португальский клуб прошёл по итогам двухматчевого противостояния клуб «Монако», играющий в чемпионате Франции. Занявшая второе место в общей группе предварительного этапа Лиги чемпионов «Барселона» от игр 1/16 финала была освобождена. Очное противостояние клубов начнётся в 22:45 по московскому времени.

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Джефф Монсон может заменить Емельяненко-младшего на турнире «Осьминог-5» в Белоруссии
Монсон может заменить Александра Емельяненко в бою против Тарасова в Минске
05 марта 2025, 15:00

Джефф Монсон (Фото: ВКонтакте @jeff_monson_ufa)

В Минске 29 марта пройдёт турнир «Осьминог-5». Одним из главных боёв вечера должен был стать поединок-реванш между Александром Емельяненко и Артёмом Тарасовым по правилам бокса.
Однако младший брат легендарного Последнего Императора в очередной раз «не в шутку занемог» и выбыл как минимум на десять месяцев, сообщает портал MMA.Metaratings.ru. Промоутер и ринг-анонсер белорусской лиги «Осьминог» Алексей Самосейко в эксклюзивном интервью сетевому изданию рассказал, кто сможет заменить в заявленном поединке Емельяненко-младшего.

«Буквально сейчас занимаемся переигровкой, поединок будет: Джефф Монсон – Артем Тарасов. Переговоры проходят по причине болезни Александра Емельяненко. Организация работает над этим боем и хочет сегодня сделать анонс», – сказал Самосейко.

По словам младшего из братьев Емельяненко, он отказался от боя с Тарасовым из-за того, что у него «отнялись ноги». Причиной тому стала межпозвонковая грыжа. 43-летнему спортсмену предстоит операция, восстановление после которой займёт около десяти месяцев. В сентябре 2021 года он победил Тарасова единогласным судейским решением в рамках турнира поп-ММА.

Джефф Монсон — известный боец смешанного стиля и бразильского джиу-джитсу. В 2013 году ныне 54-летний спортсмен переехал в Россию, в 2018 году получил гражданство РФ, а в 2023 перестал быть гражданином США. ​MMA.Metaratings.ruЯвляется депутатом VII созыва Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан.

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«Головина нашли "в чистом поле"»: Роман Бабаев рассказал о наиболее удачных трансферах ЦСКА
Исполнительный директор ЦСКА Роман Бабаев вспомнил самые удачные трансферы клуба
05 марта 2025, 13:54

Фото: istockphoto/Andreyuu

Исполнительный директор футбольного ЦСКА Роман Бабаев анонсировал проведение гала-матча в рамках празднования 20-летия победы армейского коллектива в Кубке УЕФА. Затем он вспомнил самые удачные трансферы клуба за последние годы.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru он отметил, что успешных переходов и обменов, причём как «на вход», так и «на выход», было достаточно много. Прежде всего, спортивный функционер вспомнил атакующего полузащитника из Хорватии Николу Влашича.

«Он приходил к нам абсолютным ноунеймом, к тому же через аренду, а в ЦСКА дорос до сборной своей страны, был продан за хорошие деньги и сейчас является ведущим игроком «Торино» в итальянской Серии А. Та же ситуация с Головиным, которого наши селекционеры нашли буквально в чистом поле. — смеётся Бабаев. — За сколько мы его продали в «Монако» — ни для кого не секрет (30 миллионов евро - прим. ред.)».

Он подчеркнул, что вспомнил именно эти трансферы, так как считает их ценными и удачными именно потому, что что клубу удалось найти малоизвестного талантливого игрока и приобрести за сравнительно небольшие деньги. Потом он стал настоящим мастером в команде и ушёл «на повышение», принеся ЦСКА определённую прибыль.

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«Не согласен с Костей Цзю»: Чемпион WBA Вадим Туков оценил победу Бивола над Бетербиевым
Чемпион WBA Вадим Туков оценил объективность победы Бивола над Бетербиевым
05 марта 2025, 13:19

Фото: istockphoto/Kalawin

Победа Дмитрия Бивола в реванше с Артуром Бетербиевым не должна вызывать никаких сомнений, она абсолютно заслужена. Такое мнение высказал обладатель титула WBA International в среднем весе Вадим Туков.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он высоко оценил качество технической и тактической подготовки обоих боксёров, их настрой и заряженность, что сделало матч-реванш таким зрелищным.

«Два крутых боя, пролетевших на одном дыхании. С нетерпением жду третий бой», — сказал чемпион.

Туков отметил, что первый бой, по его мнению, был ничейным. Он, как и многие, даже предполагал, что по окончании поединка рефери поднимет вверх руку Бивола, но этого не произошло. Второй бой Дмитрий выиграл уверенно, не дав повода усомниться в своём превосходстве. Вердикт судьи Джин Лейн, выставивший ничейный счёт по итогам 12 раундов, может вызвать разве что улыбку.

«Ничья? Близкие раунды, вероятно, отдавали Бетербиеву. Допускаю, что в одном углу судья видел бой в ракурсе удачных моментов для Артура», — сказал Туков.

Тем не менее, он не согласился с оценкой прославленного чемпиона Кости Цзю, комментировавшего бой. Тот увидел двукратное преимущество Бивола по раундам — 8:4.

«Я бы поставил по раундам 7:5», — заключил Вадим Туков.

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Комличенко высказался об уходе Карпина и Глебова из «Ростова»
04 марта 2025, 19:16

Фото: iStock/Dziurek

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал недавние изменения в команде, связанные с уходом главного тренера Валерия Карпина и капитана Данила Глебова.
В интервью корреспонденту «РБ Спорт» он отметил, что команда старается не зацикливаться на этих потерях и продолжает работать с оптимизмом.

Комличенко отметил, что уход Глебова и Карпина не сильно сказывается на команде, игроки стараются не зацикливаться на этом. Он добавил, что нет смысла опускать руки и отказываться от игры.

По его словам, у других футболистов, таких как Шанталия, появился шанс проявить себя. Комличенко также напомнил, что Глебов пришел в «Ростов» в молодом возрасте и постепенно завоевывал свое место в команде, поэтому у Даниила сейчас есть возможность сделать то же самое.

Напомним, что новым главным тренером команды стал испанец Джонатан Альба, который ранее работал в штабе Карпина с 2018 года в качестве главного аналитика. Футбольные эксперты и болельщики с интересом ожидают, как изменения отразятся на игре «Ростова» в предстоящих матчах.

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