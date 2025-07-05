В Москве спортсмен умер во время турнира по триатлону
В Москве спортсмен скончался во время соревнований по триатлону
В Москве 5 июля российский спортсмен из Наро-Фоминска Владимир Порфиров погиб во время соревнований по триатлону. Подробности происшествия сообщает пресс‑служба Федерации триатлона России.
Инцидент произошел на территории Гребного канала в Крылатском в рамках старта «Лига триатлона & Ironstar». Порфиров, во время заплыва на дистанцию в одну милю, начал тонуть, потеряв сознание. Спасатель, дежуривший недалеко от места происшествия, заметил Владимира и немедленно транспортировал его на берег. Медики, уже ожидавшие утопающего, тут же приступили к оказанию первой помощи.
«К сожалению, несмотря на продолжительные реанимационные действия, спасти спортсмена не удалось», — сообщили в Федерации триатлона России.Точные причины гибели пловца, более 10 лет участвовавшего в подобных состязаниях, станут известны позднее. В спортивной Федерации заявили об оказании всей необходимой помощи семье погибшего.