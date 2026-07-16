Подмосковная сборная победила на этапе чемпионата России по мотокроссу
Команда Московской области АНО «ММТ Мотоспорт» заняла первое место на VII этапе чемпионата России по мотокроссу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили на трассе «Юность» в Каменске-Уральском 11-12 июля.
«В классе МХ-1 лучший результат показал член «ММТ Мотоспорт» Семён Рыбаков, а в классе МХ-2 у представителей Подмосковья Евгения Бобрышева и Артемия Назарова серебро и бронза соответственно», — говорится в сообщении.В результате подмосковная сборная набрала 171 очко и стала лидером. Второе место в командном зачёте у Санкт-Петербурга, третье — у Свердловской области. Общий зачёт по итогам всех семи этапов турнира также возглавляет Московская область.
В министерстве добавили, что в указанные дни на трассе проходил также IV этап первенства России. На нём Подмосковью досталась бронза.