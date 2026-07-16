В Подмосковье задержали серийного похитителя велосипедов

16 июля 2026, 09:03

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

47-летнего мигранта из ближнего зарубежья, подозреваемого в краже 11 велосипедов в посёлке Мисайлово Ленинского округа, задержали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина раньше работал дворником, и ему выдали универсальный магнитный ключ от подъездов жилых домов. При помощи этого ключа бывший дворник попадал в помещения и крал велосипеды из колясочных. Общая сумма ущерба составила 170 тысяч рублей.





«Вычислить преступника помогли записи с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали на улице в Чехове. Десять из 11 украденных велосипедов удалось найти», — говорится в сообщении.