Подмосковная сборная выиграла Всероссийские соревнованиях по греко-римской борьбе
Сборная Подмосковья заняла первое место на Всероссийских командных соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок Автодора». Они проходили 9-12 октября в Перми, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На групповом этапе борцы-классики уверенно победили сборные Свердловской области, Пермского края и Башкирии. Это позволило им выйти в финал турнира. В решающем поединке за трофей команда Московской области оказалась сильнее сборной Санкт-Петербурга – 8:7.
По данным ведомства, на турнире выступили более 200 представителей 10 регионов России.
