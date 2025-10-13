Подмосковные кикбоксёры стали победителями и призёрами Кубка мира

13 октября 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали золотую и две бронзовые медали Кубка мира по кикбоксингу World Cup Diamond WPKA среди юниоров и юниорок. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.







В дисциплине «лоу-кик» первенствовала Виктория Жигульская. Она выступала в весовой категории до 60 килограммов.





«Долгожданный Кубок мира возобновился на территории России. Он прошёл в Чебоксарах. Это большое событие для кикбоксинга. Подготовка к соревнованиям началась с августа. Не успев приехать с первенства мира по муай-тай, мы сразу же поехали на следующие соревнования мирового уровня. И вновь я показала лучший результат. На этом турнире была большая конкуренция. Эмоции и впечатления зашкаливали, всё было на высшем уровне», – поделилась Виктория.

В той же дисциплине «лоу-кик», но среди среди юниоров, в весовой категории до 71 килограмма тройку призёров замкнул Владимир Елисеев. Ещё одну бронзовую медаль для Московской области завоевал Магомедали Исмаилов, выступавший в весе до 81 килограмма в дисциплине «к1».

Все трое спортсменов из Подммосковья представляют городской округ Истра и клуб единоборств THE RING, а также региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.

Кубок мира по кикбоксингу World Cup Diamond WPKA среди юниоров и юниорок проводился в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств World Traditional Combat Games, которые проходили в Чувашии. В них участвовали более 6000 спортсменов из более чем 40 стран. В программу Игр вошло свыше 20 дисциплин.