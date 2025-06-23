Подмосковная школьница отправится с экспедицией к Северному полюсу

23 июня 2025, 14:48

оригинал Фото: пресс-служба проекта «Ледокол знаний»

Десятиклассница Марина Барашкова из Центра образования №10 в Ногинске одержала победу в проекте «Ледокол знаний — 2025» и отправится вместе с другими победителями в экспедицию «Росатома» к Северному полюсу. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Проект «Ледокол знаний» проводится в России в шестой раз. В этом году участие в конкурном отборе приняли более 63 тысяч школьников со всей страны, из них были выбраны 48 финалистов.





«Для финалистов была проведена интеллектуальная викторина. Ещё одним испытанием стала командная защита кейсов по трем темам: бионика, квантовые технологии и редкоземельные металлы. В результате испытаний были определены 24 победителя», — говорится в сообщении.