Пять пар зарегистрировали брак в музее-усадьбе «Архангельское» в 2025 году
В 2025 году пять пар выбрали для официальной регистрации брака музей-усадьбу «Архангельское» в Красногорске. Историческая локация предоставляет возможность заключить брак прямо на её территории, без посещения ЗАГСа, с участием выездного регистратора, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Такая форма церемонии становится всё более востребованной среди молодожёнов, стремящихся к индивидуальному подходу и оригинальности торжества. Усадьба предлагает сочетание архитектурного наследия, живописной природы и свободы в организации мероприятия.
Среди преимуществ – экономия времени, исторический антураж, возможность проведения фотосессии в уникальном ландшафте, а также гибкость сценария.
Регистрация в «Архангельском» проходит в рамках регионального проекта «Выбери Свою Локацию», который позволяет провести церемонию в различных знаковых местах Москвы и Подмосковья — от музеев до природных площадок.
Подать заявление можно онлайн через портал «Госуслуги» или лично в областном Дворце бракосочетаний № 2 в Красногорске (ул. Международная, д. 12). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (498) 602-00-86, добавочный 640130.
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