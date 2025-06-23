Пять пар зарегистрировали брак в музее-усадьбе «Архангельское» в 2025 году

23 июня 2025, 14:05

оригинал Фото: Министерство социального развития Московской области

В 2025 году пять пар выбрали для официальной регистрации брака музей-усадьбу «Архангельское» в Красногорске. Историческая локация предоставляет возможность заключить брак прямо на её территории, без посещения ЗАГСа, с участием выездного регистратора, сообщает Министерство социального развития Московской области.