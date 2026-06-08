Бывший футболист «Локомотива» высказался о карьере Дзюбы
Футболист Бурлак заявил, что Дзюба может начать съемки в шоу вместо футбола
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак допустил, что Артём Дзюба может завершить карьеру футболиста и уйти в медиа или шоу-бизнес. По словам Бурлака, 37-летний нападающий, несмотря на возраст, остается лучшим в РПЛ по верховым единоборствам и способен стабильно забивать пять-семь голов за сезон.
Однако экс-игрок считает, что Дзюба вряд ли захочет далеко уезжать от семьи ради нового клуба и не будет рассматривать команды, которые борются за выживание — особенно после опыта в «Акроне». Бурлак не исключил сценарий по образцу Фёдора Смолова, когда появляется предложение снимать шоу, и это становится безболезненным уходом из спорта.
«Для Артёма это неплохой вариант, но и поиграть он ещё может. Всё зависит от него», — цитирует собеседника Metaratings.ru.
23 мая Дзюба объявил об уходе из «Акрона», куда перешёл в 2024 году, но при этом подтвердил намерение продолжить карьеру в другом российском клубе. Форвард является воспитанником «Спартака», за который провёл 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 голевые передачи.