Подмосковные семьи с детьми теперь могут оформить ежегодную выплату в МФЦ
Работающие родители двоих и более детей теперь могут оформить ежегодную выплату в центрах «Мои Документы» Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
Эта мера поддержки позволяет вернуть часть уплаченного подоходного налога.
Получить выплату могут работающие родители, воспитывающие двоих и более детей – несовершеннолетних или в возрасте до 23 лет, если они продолжают учиться в колледжах или вузах на очных отделениях.
«Мы стремимся сделать получение мер соцподдержки максимально доступным. Теперь оформить новую выплату для работающих родителей двух или более детей можно в подмосковных МФЦ. Услуга доступна во всех региональных офисах», – пояснила директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.Главное условие для получения выплаты – официальное трудоустройство родителя в предыдущем году и уплата им подоходного налога. При расчёте учитывают не только стандартные зарплаты, но и доходы от предпринимательства, авторские вознаграждения, денежное довольствие военнослужащих и правоохранителей.
Учитывается и уровень материального достатка семьи. Претендовать на возврат части налога могут те, у кого среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает полутора прожиточных минимумом, установленных в регионе проживания.
Также обязательные требования к заявителю – наличие гражданства России, постоянное проживание на территории страны и отсутствие задолженностей по выплате алиментов. Семья может оформить выплату один раз за прошедший год. При этом право на нее имеет каждый из родителей.
Подать заявление можно до 1 октября. Деньги поступят на указанный в заявлении счёт в течение пяти рабочих дней.