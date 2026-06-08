Подмосковные семьи с детьми теперь могут оформить ежегодную выплату в МФЦ

08 июня 2026, 12:21

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Работающие родители двоих и более детей теперь могут оформить ежегодную выплату в центрах «Мои Документы» Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.





Эта мера поддержки позволяет вернуть часть уплаченного подоходного налога.



Получить выплату могут работающие родители, воспитывающие двоих и более детей – несовершеннолетних или в возрасте до 23 лет, если они продолжают учиться в колледжах или вузах на очных отделениях.

«Мы стремимся сделать получение мер соцподдержки максимально доступным. Теперь оформить новую выплату для работающих родителей двух или более детей можно в подмосковных МФЦ. Услуга доступна во всех региональных офисах», – пояснила директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.