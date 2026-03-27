ВК «Заречье-Одинцово» до выхода в финал чемпионата России осталась одна победа

27 марта 2026, 21:41

Женский клуб «Заречье-Одинцово одержал победу в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Игра с командой «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга оказалась непростой, однако подмосковные спортсменки проявили характер и сломили сопротивление соперниц. Матч завершился со счётом 3:1

«До выхода в финал остаётся одна победа! Ждём её уже в воскресной домашней игре. Удачи, девочки! Уверен, что у нас всё получится», – сказал председатель наблюдательного совета ВК «Заречье-Одинцово», депутат Госдумы Сергей Колунов.