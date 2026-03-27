Подмосковная биатлонистка Халили выиграла предпоследний старт чемпионата России
Подмосковная биатлонистка Анастасия Халили завоевала золотую медаль в последней рейтинговой гонке чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Халили представляет областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры. Она показала лучшее время в женских стартах в дисциплине «суперпасьют» на дистанции шесть километров, опередив соперниц из Сахалинской области и ХМАО.
Соревнования чемпионата России по биатлону в суперпасьюте и марафоне проходят с 26 по 29 марта в Увате Тюменской области.
Ранее сообщалось, что по итогам сезона Союза биатлонистов России сборная Московской области выиграла общекомандный зачёт по количеству набранных очков. Такого успеха команда добилась второй год подряд.
Рейтинг региональных сборных составлен по результатам чемпионата России по летнему биатлону, этапов Кубка России и чемпионата России по биатлону.
