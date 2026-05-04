Мостовой высказался о своей возможной работе в ЦСКА

Футболист Мостовой пойдет в тренерский штаб ЦСКА, если его позовут
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой выразил готовность пополнить тренерский штаб московского ЦСКА, если поступит соответствующее предложение. При этом он подчеркнул, что не может претендовать на пост главного тренера из-за отсутствия необходимой лицензии.
4 мая ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера. Итальянец возглавлял команду с начала сезона-2025/26 и привел ее к победе в OLIMPBET-Суперкубке России. Исполняющим обязанности назначили Дмитрия Игдисамова.
«Если меня позовут в тренерский штаб ЦСКА, то пойду», — цитирует Мостового Metaratings.ru.
Он также обратил внимание на парадоксальную, по его мнению, ситуацию в российском футболе. В частности, когда специалисты с богатым игровым прошлым не допускаются к работе, в то время как люди, далекие от игры, получают такие возможности.
После 28 туров РПЛ «армейцы» занимают шестое место, набрав 45 очков. 6 мая команде предстоит встретиться со «Спартаком» в финале первого этапа Пути регионов FONBET Кубка России. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.