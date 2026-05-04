Мостовой высказался о своей возможной работе в ЦСКА

04 мая 2026, 21:40

Футболист Мостовой пойдет в тренерский штаб ЦСКА, если его позовут

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой выразил готовность пополнить тренерский штаб московского ЦСКА, если поступит соответствующее предложение. При этом он подчеркнул, что не может претендовать на пост главного тренера из-за отсутствия необходимой лицензии.





4 мая ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера. Итальянец возглавлял команду с начала сезона-2025/26 и привел ее к победе в OLIMPBET-Суперкубке России. Исполняющим обязанности назначили Дмитрия Игдисамова.





«Если меня позовут в тренерский штаб ЦСКА, то пойду», — цитирует Мостового Metaratings.ru.



