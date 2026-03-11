Подмосковная сыроварня получила премию Сбера
Сыроварня «Де фамиль» из округа Чехов завоевала премию «Любимый малый бизнес» на конкурсе Сбера в номинации «Сельское хозяйство». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На ферме производят сыры нескольких сортов: бри, камамбер, брик амбер, ле-пайе, паве, каприз, сан-марселин и бюш.
«Развить производство хозяин фермы смог благодаря господдержке: в 2019 году предприниматель получил грант в размере 35 млн рублей. Деньги он использовал для строительства современной модульной сыроварни и покупку оборудования для производства и хранения продукции», — говорится в сообщении.Премия «Любимый малый бизнес» ежегодно вручается предпринимателям, успешно развивающим своё дело.