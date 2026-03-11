В Подмосковье ИИ помог устранить более 50 тысяч нарушений в содержании дворов

11 марта 2026, 13:50

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Около 52 тысяч нарушений в содержании дворовых территорий выявили в Московской области с начала текущего года с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», подключённых к нейросети. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





В рамках проекта «Чистая территория» искусственный интеллект через камеры мониторит около 8 100 дворов Подмосковья и 3 700 контейнерных площадок.





«Контроль за чистотой во дворах с помощью ИИ ведётся в Московской области с 2023 года. Всего за это время удалось выявить и устранить более 370 тысяч нарушений, в том числе с начала этого года — около 52 тысяч», — сказал губернатор региона Андрей Воробьёв.