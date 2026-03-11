В Старой Купавне стартовало строительство лакокрасочного производства
Предприятие по производству эмалей и грунт-эмалей для строительства и промышленности начали возводить в городе Старая Купавна Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Мощность предприятия составит около 6 200 тонн продукции в год.
«В производственный комплекс, согласно проекту, входит цех по выпуску красок, склад твёрдого сырья и склад готовой продукции, а также административно-бытовой блок», — говорится в сообщении.Общий объём сырья, которое можно будет хранить на складе, составит более двух тысяч тонн в год.
Закончить строительство планируется в 2027 году.
