В Старой Купавне стартовало строительство лакокрасочного производства

11 марта 2026, 13:51

оригинал Фото: istockphoto.com/Vladimir Volovodov

Предприятие по производству эмалей и грунт-эмалей для строительства и промышленности начали возводить в городе Старая Купавна Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Мощность предприятия составит около 6 200 тонн продукции в год.





«В производственный комплекс, согласно проекту, входит цех по выпуску красок, склад твёрдого сырья и склад готовой продукции, а также административно-бытовой блок», — говорится в сообщении.