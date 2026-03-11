Достижения.рф

В Старой Купавне стартовало строительство лакокрасочного производства

оригинал Фото: istockphoto.com/Vladimir Volovodov

Предприятие по производству эмалей и грунт-эмалей для строительства и промышленности начали возводить в городе Старая Купавна Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Мощность предприятия составит около 6 200 тонн продукции в год.

«В производственный комплекс, согласно проекту, входит цех по выпуску красок, склад твёрдого сырья и склад готовой продукции, а также административно-бытовой блок», — говорится в сообщении.
Общий объём сырья, которое можно будет хранить на складе, составит более двух тысяч тонн в год.

Закончить строительство планируется в 2027 году.

Лев Каштанов

