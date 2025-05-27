Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Подмосковная Система-112 за 10 лет работы приняла 100 млн обращений

Подмосковная Система-112 за 10 лет работы приняла 100 млн обращений

Фото: пресс-служба Системы-112 МО

Фото: пресс-служба Системы-112 МО

Оригинал
Операторы Системы-112 Московской области за 10 лет приняли и обработали более 100 млн вызовов. 1 июня система отмечает юбилей, сообщили в пресс-службе Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.
«Система-112 Подмосковья – одна из самых масштабных в стране. Около 4 тыс. специалистов круглосуточно принимают обращения и организуют экстренное реагирование на происшествия. За эти годы система стала надёжной опорой для жителей и гостей Подмосковья в экстренных ситуациях», – отметили в пресс-службе.
Там также рассказали, куда чаще всего обращаются жители и гости региона. Лидирует служба скорой помощи – медикам адресовали более 26 млн вызовов. Полиция и ГИБДД занимают второе место с 9 млн обращений. В пожарною охрану за 10 лет работы системы направили около 1 млн вызовов.

Система-112 Подмосковья доступна для каждого. Обратиться за помощью можно по телефону 112 даже при отсутствии средств на счёте, а также через мобильное приложение 112 МО, СМС-сообщением, через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и чат-бот в Telegram.

Читайте также:

Жителей Московской области предупредили об опасности тополиного пуха

В Подмосковье спасли птенца из вентиляционной шахты жилого дома

Подмосковные спасатели помогли девушке, сбитой грузовиком в Ступине
#подмосковье
#московская область
#происшествие
#112
#безопасность
#юбилей
В Подмосковье с 1 июня изменится стоимость проезда в общественном транспорте
27 мая 2025, 20:39

Фото: пресс-служба Минтранса МО

С 1 июня изменится стоимость проезда в автомобильном, городском наземном электрическом и пригородном железнодорожном транспорте Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по ценам и тарифам Московской области.
«Изменение тарифов обусловлено необходимостью обеспечить содержание, ремонт и техобслуживание парка автобусов и поездов в условиях растущих расходов перевозчиков на топливо, электричество, запчасти и другие материалы. Также новые тарифы позволят продолжить развитие инфраструктуры, обновлять подвижной состав для повышения качества перевозок», – пояснили в пресс-службе.
Новую стоимость проезда в общественном транспорте Подмосковье можно узнать на сайте комитета.

Читайте также:

Пассажирам подмосковных автобусов начали раздавать питьевую воду

С 1 июня изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах Москвы и Подмосковья

В Химках завершили ремонт асфальта на улице Гоголя
#подмосковье
#московская область
#проезд
#транспорт
#минтранс мо
#цена
#тарифы
#мдти мо
#общественный транспорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Жуковском появится новый станкостроительный завод
27 мая 2025, 19:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В подмосковном Жуковском возведут станкостроительный завод. Соглашение о реализации проекта в Подмосковье подписали компания «СтанкоМашСтрой» и Корпорация развития Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
КРМО является управляющей компанией государственного индустриального парка «Жуковский». Предприятие планируют разместить на его территории.
«Компания запустит в Подмосковье высокотехнологичное предприятие по производству станков разных моделей. Ежегодные налоговые поступления после старта работы комплекса превысят 1,3 млрд рублей. В новом комплексе создадут около 1 тыс. рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Завершить строительство и ввести весь комплекс в эксплуатацию компания рассчитывает в IV квартале 2032 года. Предприятие площадью 95 тыс. кв. м. возведут на земельном участке в 16 га.
«Завод в Подмосковье будет оснащён современным оборудованием отечественного производства. Предполагаемая мощность будущего предприятия – от 500 до 1 тыс. единиц в год. На строительство потребуется 2-2,5 года», – поделился планами гендиректор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.
Производством станков компания занимается с 2006 года. Сегодня высокотехнологичные станки предприятия включены в перечень Минпромторга России как промышленная продукция, произведенная на территории страны.

На новом предприятии в государственном индустриальном парке «Жуковский» компания «СтанкоМашСтрой» планирует запустить производство фрезерных и токарных станков, в том числе с числовым программным управлением, фрезерных и токарных обрабатывающих центров, другой высокотехнологичной продукции.

Индустриальный парк «Жуковский» создан в новом формате «Всё включено». Резидентам предоставляются промышленные площадки под ключ с удобной логистикой и готовой инфраструктурой – дорогами, газом и электричеством. Резидентам также доступны онлайн-сервисы и меры поддержки в электронном виде на Инвестиционном портале Московской области.

Читайте также:

Подмосковная компания выпустила систему БАДов для планирования беременности

В Коломне построили первый в России речной плавучий госпиталь

Китайским предпринимателям рассказали об инвестиционном потенциале Подмосковья
#подмосковье
#московская область
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#завод
#промышленность
#жуковский
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пассажирам подмосковных автобусов начали раздавать питьевую воду
27 мая 2025, 19:41

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Пассажирам Мострансавто для повышения комфорта проезда в жару бесплатно раздают питьевую воду. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Получить воду можно на автобусных остановках, автостанциях и вокзалах, а также в самих автобусах. Все мобильные пункты организованы так, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из общественного транспорта. Получить бутылку воды все желающие смогут до окончания жаркой погоды», – рассказали в пресс-службе.
В министерстве призвали жителей и гостей региона в жаркие дни особенно бережно относиться к своему здоровью. Следует носить свободную одежду светлых тонов, избегать прямых солнечных лучей и пить как можно больше воды.

Читайте также:

С 1 июня изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах Москвы и Подмосковья

В Химках завершили ремонт асфальта на улице Гоголя

В восьми округах Московской области починили дорожные ограждения
#подмосковье
#московская область
#транспорт
#минтранс мо
#мдти мо
#проезд
#вода
#жара
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная компания выпустила систему БАДов для планирования беременности
27 мая 2025, 19:26

Фото: пресс-служба компании «Р-Фарм»

Фармацевтическая компания «Р-Фарм» создала и запустила в производство биологически активные добавки РЕПРО. Продукция предназначена для женщин и мужчин, планирующих рождение ребёнка, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания разрабатывает лекарственные препаратов, в том числе на территории Пущина. Новые БАДы можно принимать во время подготовки к процедуре экстракорпорального оплодотворения.
«Мы внедряем передовые решения для заботы о репродуктивном здоровье. Запуск системы РЕПРО – новый виток развития группы «Р-Фарм». Он полностью соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Уверены, что наши продукты помогут многим будущим родителям, мечтающим о малыше», – сказала директор департамента «Женское здоровье» группы компаний «Р-Фарм» Елена Опанасюк.
Линейка РЕПРО разработана специалистами «Р-Фарм» при участии врача-репродуктолога. Она представляет собой единую систему и включает восемь комплексов, которые принимаются поэтапно, позволяя поддержать организм во время планирования зачатия.

Читайте также:

В Коломне построили первый в России речной плавучий госпиталь

Китайским предпринимателям рассказали об инвестиционном потенциале Подмосковья

Ступинский изготовитель зубных щёток вошёл в проект «Производительность труда»
#подмосковье
#московская область
#лекарства
#препараты
#пущино
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#беременность
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два из трёх подмосковных лесных пожаров выявил за сутки видеомониторинг
27 мая 2025, 18:55

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На территории гослесфонда Московской области 26 мая обнаружили и ликвидировали три природных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«Система видеомониторинга выявила очаг возгорания в Хорловском участковом лесничестве в 2 км от деревни Ильино городского округа Воскресенск. Возгорание менее чем за пять часов ликвидировали 14 человек и шесть единиц техники. Также с помощью этой системы был выявлен очаг возгорания в Рошальском участковом лесничестве в 1 км от посёлка Бакшеево муниципальном округе Шатура. Пожар за 2,5 часа потушили 16 человек и семь единиц техники», – рассказали в ведомстве.
Третий очаг возгорания обнаружили сотрудники лесной охраны Ногинского филиала Мособллеса. Он располагался в Озёрном участковом лесничестве в 2 км от микрорайона Авиаторов городского округа Балашиха. Пожар ликвидировали три человека и одна единица техники. На это потребовалось менее 3 часов.

В подмосковном Комлесхозе назвали причиной всех трёх пожаров действия человека. Подозреваемых в поджогах устанавливают.

В ведомстве напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, положена административная и уголовная ответственность. Для физлиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Ещё одна мера наказания – лишение свободы на срок до 10 лет.

Читайте также:

В трёх подмосковных лесничествах спрогнозировали IV класс пожарной опасности

Причиной обоих возникших в Подмосковье за сутки природных пожаров стали поджоги

В Московской области с начала сезона потушили 5️0 лесных пожаров
#лес
#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
#пожар
#пожары
#лесные пожары
#природа
#природные пожары
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате