Подмосковная Система-112 за 10 лет работы приняла 100 млн обращений

Фото: пресс-служба Системы-112 МО
Операторы Системы-112 Московской области за 10 лет приняли и обработали более 100 млн вызовов. 1 июня система отмечает юбилей, сообщили в пресс-службе Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.
«Система-112 Подмосковья – одна из самых масштабных в стране. Около 4 тыс. специалистов круглосуточно принимают обращения и организуют экстренное реагирование на происшествия. За эти годы система стала надёжной опорой для жителей и гостей Подмосковья в экстренных ситуациях», – отметили в пресс-службе.Там также рассказали, куда чаще всего обращаются жители и гости региона. Лидирует служба скорой помощи – медикам адресовали более 26 млн вызовов. Полиция и ГИБДД занимают второе место с 9 млн обращений. В пожарною охрану за 10 лет работы системы направили около 1 млн вызовов.
Система-112 Подмосковья доступна для каждого. Обратиться за помощью можно по телефону 112 даже при отсутствии средств на счёте, а также через мобильное приложение 112 МО, СМС-сообщением, через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и чат-бот в Telegram.
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