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Подмосковные спасатели помогли девушке, сбитой грузовиком в Ступине

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Работники Мособлпожспаса помогли 16-летней девушке, попавшей под грузовик. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«ДТП произошло на 315-м километре трассы А-108 в городском округе Ступино. Прибыв на место аварии, пожарные выяснили, что подростка сбили на пешеходном переходе. Оказав пострадавшей психологическую помощь, работники противопожарно-спасательной службы передали её прибывшим медикам», – отметили в Мособлпожспасе.
Когда сотрудники скорой помощи осмотрели подростка, огнеборцы осторожно переложили его на носилки и отнесли в машину. В итоге девушку госпитализировали в Ступинскую областную клиническую больницу с травмами различной степени тяжести.

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Ступинский изготовитель зубных щёток вошёл в проект «Производительность труда»
23 мая 2025, 20:10

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная компания «ВДС-Ступино» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда», который реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания выпускает зубные щётки, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Специалисты Регионального центра компетенций Московской области провели на предприятии стартовое совещание. В качестве пилотного потока выбран процесс производства самого массового продукта – зубных щёток бренда R.O.C.S.
«В рамках проекта компания при содействии РЦК планирует внедрить инструменты бережливого производства, что позволит сократить протекание процесса на 10%, уменьшить незавершённое производство на 15% и увеличить выработку на 10%», – рассказали в министерстве.
Опыт, полученный при реализации проекта на пилотном потоке, компания сможет расширить на всё предприятие. Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», нужно подать заявку на платформе.

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Подмосковным приёмным семьям выплатили на отдых детей свыше 6 млн рублей
23 мая 2025, 19:43

Фото: iStock / JackF

В Московской области с начала года более 900 человек получили выплаты на организацию отдыха приёмным семьям. Сумма выплат превысила 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
Приёмные семьи региона могут оформить компенсацию расходов за отдых или материальную помощь к отпуску. В бюджете региона на этот год для этого предусмотрено свыше 56 млн рублей
«В нашем регионе – более 3 тыс. приёмных семей, которые заботятся о 6 тысячах детей. Каждая семья получает поддержку в виде ежегодных и ежемесячных выплат на детей, а также дополнительных средств на отдых. Важно, чтобы каждая семья могла выбрать подходящий вид отдыха. Уже сейчас они могут компенсировать расходы или получить помощь к предстоящему отпуску», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как отметили в Минсоцразвития региона, такая мера поддержки пользуется популярностью летом, так как чаще всего сезон отпусков приходится именно на это время.

Компенсацию расходов за отдых или материальную помощь можно оформить в МФЦ или в электронном виде – на региональном портале госуслуг. Размер компенсации – 6,9 тыс. рублей на каждого члена семьи, сумма материальной помощи – 4,6 тыс. рублей.

Для оформления компенсации нужно будет предоставить чек об оплате путёвки, договор или акт о предоставленных услугах и документ подтверждающий факт совместного отдыха. Это может быть штамп в загранпаспорте или справка с места отдыха. При этом оплата обязательно должна совершаться со счёта приёмного родителя.

Воспользоваться услугой можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

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В Подмосковье предупредили о схемах обмана с выплатами накануне Дня защиты детей
23 мая 2025, 19:08

Фото: iStock / Irina Tiumentseva

Кибермошенники начали использовать схемы обмана с выплатами в преддверии Дня защиты детей. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Сначала они информируют жертву о возможности получить выплату, а затем якобы для удобства предлагают перейти в телеграм-канал, где предлагают посмотреть инструкцию по заполнению таких заявлений на портале госуслугах. Однако в телеграм-канале вас может ждать вредоносный файл, а в самой инструкции скрываться ссылка на поддельный сайт «Госуслуги», – рассказали в ГУРБ.
Как пояснили в ведомстве, главная цель аферистов – персональные данные гражданина, а затем и его деньги. Там призвали не доверять злоумышленникам и проверять информацию на официальных сайтах ведомств.

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В Московской области с начала сезона потушили 5️0 лесных пожаров
23 мая 2025, 18:51

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В подмосковных лесах с начала пожароопасного сезона ликвидировали 5️0 возгораний. Все эти пожары вызвали действия человека, сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
«С приходом тепла главная опасность для лесов – пожары. Сухая трава, ветер и человеческая беспечность могут привести к необратимым последствиям. С начала пожароопасного сезона в лесах Подмосковья ликвидировано 5️0️ возгораний, и причины всех этих пожаров – действия человека. Дорогие жители! Берегите лес, это наше общее богатство и залог чистого воздуха. Соблюдайте правила пожарной и санитарной безопасности», – обратился Ларькин к жителям региона.
В пресс-службе Комлесхоза перечислили простые правила, которые спасут лес.
«Нельзя жечь траву, так как даже небольшой огонь может выйти из-под контроля. Не бросайте окурки – тлеющий фильтр может стать причиной большого пожара. Не оставляйте мусор, поскольку стекло и банки работают как линзы, поджигая сухую листву. Не разводите костры! Если без них не обойтись, делайте это только в оборудованных местах и тушите до последней искры», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, следует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юридических лиц – до 2 млн рублей. Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.

Помимо штрафов, статья 100 Лесного кодекса предполагает возмещение вреда, причинённого лесам и находящимся там природным объектам.

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На площади Победы в Раменском благоустроили новые зоны отдыха
23 мая 2025, 18:23

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском заканчивают второй этап реконструкции площади Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В нижней части территории появились прогулочно-пешеходная зона с видом на озеро Борисоглебское, места для отдыха и детская игровая площадка. На смотровой площадке с тросовым ограждением установлены лавочки, урны и лежаки. Для детей оборудован спортивно-игровой комплекс «Полоса препятствий» с безопасным резиновым покрытием. Зона отдыха адаптирована для маломобильных граждан», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

На территории проведено озеленение – высажены деревья, кустарники, разбиты газоны. Заменено наружное освещение на современные энергоэффективные светильники.

Обновлённое общественное пространство положительно оценили местные жители. Согласно их отзывам, благоустроенная площадь станет любимым местом прогулок и семейного отдыха.

Как подчеркнули в администрации, работы проводились в рамках программы формирования комфортной городской среды в Московской области.

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