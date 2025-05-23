Подмосковные спасатели помогли девушке, сбитой грузовиком в Ступине

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса помогли 16-летней девушке, попавшей под грузовик. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«ДТП произошло на 315-м километре трассы А-108 в городском округе Ступино. Прибыв на место аварии, пожарные выяснили, что подростка сбили на пешеходном переходе. Оказав пострадавшей психологическую помощь, работники противопожарно-спасательной службы передали её прибывшим медикам», – отметили в Мособлпожспасе.Когда сотрудники скорой помощи осмотрели подростка, огнеборцы осторожно переложили его на носилки и отнесли в машину. В итоге девушку госпитализировали в Ступинскую областную клиническую больницу с травмами различной степени тяжести.
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Лора Луганская