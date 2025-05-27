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Жителей Московской области предупредили об опасности тополиного пуха

Фото: iStock / seraficus

Фото: iStock / seraficus

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Московский регион в ближайшее время накроет «тополиная метель». Тополиный пух начнёт летать немного раньше обычного, отметили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Причина проста: зима была тёплой и малоснежной, а сейчас в Подмосковье установилась сухая и тёплая погода. Уже сейчас кое-где начинают кружить белые пушистые комочки. Пух – отличное топливо для огня. Чтобы он вспыхнул, достаточно искры, а если пух скапливается повсюду, есть реальная угроза возникновения пожара», – отметили в ведомстве.
В Мособлпожспасе жителям напомнили о соблюдении мер пожарной безопасности в период цветения тополя.
«Регулярно очищайте места скопления пуха, особенно у деревянных построек. Пресекайте игры подростков и детей, связанные с поджиганием пуха. Не бросайте непотушенные окурки и спички; тщательно проводите подготовку к проведению сварочных и других огневых работ. Жителям частного сектора нужно позаботиться об уборке придомовых территорий, при этом пух лучше сначала смачивать водой, а потом подметать», – сказали в ведомстве.
Там также рекомендовали коммунальщикам обратить внимание на своевременную уборку и проливку тротуаров, дорог и других мест скопления пуха.

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#московская область
#мособлпожспас
#безопасность
#деревья
Власти Ступина провели выездную встречу с жителями посёлка Малино
27 мая 2025, 13:43

Фото: пресс-служба администрации г.о Ступино

Выездную встречу провели представители руководства городского округа Ступино в посёлке Малино. На встрече были подняты вопросы о ЖКХ, дорогах и транспорте, а также благоустройстве, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участниками встречи стали глава округа Ступино Сергей Мужальских, его профильные заместители, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, а также представители местного Совета депутатов.

«Жители посёлка и близлежащих сельских населенных пунктов подняли темы, касающиеся, проведения ямочного ремонта, содержания дорог благоустройства. Обращения жителей зафиксированы и приняты в работу», — заявил Сергей Мужальских.
Андрей Голубев добавил, что в число вопросов вошло совершенствование нормативной базы по плате за вывоз твердых коммунальных отходов для СНТ и реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования.

Практика выездных администраций в округе Ступино будет продолжаться.

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В Химках завершили ремонт асфальта на улице Гоголя
27 мая 2025, 13:26

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по замене асфальтового покрытия завершили на улице Гоголя в Химках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Покрытие обновили на лице Гоголя, которая ведёт к станции МЦД Химки. Всего в округе в этом году планируется отремонтировать около 25 километров покрытия на шести муниципальных и четырёх региональных дорогах», — говорится в сообщении.
В настоящее время ремонтные работы продолжаются на пяти муниципальных дорогах в городской черте: на улицах Мцыри, Некрасова и Горной, а также на Новосходненском шоссе и в Коммунальном проезде.

Кроме того, специалисты Мосавтодора заменят в округе Химки шесть километров дорожного покрытия в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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В подмосковных библиотеках отметили День славянской письменности и культуры
В подмосковных библиотеках прошла акция в честь Дня славянской письменности и культуры
27 мая 2025, 13:23

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

С 22 по 25 мая в подмосковных библиотеках прошла культурно-просветительская акция «Да будет слово явлено», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры. В рамках акции состоялось свыше 400 мероприятий, участие в которых приняли более 3 тысяч посетителей библиотек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В учреждениях прошли тематические встречи, посвящённые создателям славянской азбуки — Кириллу и Мефодию, первопечатнику Ивану Федорову, истории письменности, азбуки и книгопечатания. Особый интерес вызвала интеллектуальная игра «Сказочные штрихи: путешествие по миру художников», посвящённая визуальным образам героев русских сказок.

Также были организованы мастер-классы, лекции, интерактивные программы, литературные марафоны и фестивали для читателей всех возрастов.

Так, в Дмитровской центральной библиотеке провели фестиваль семейного чтения «ПредпоЧтения». В детской модельной библиотеке Балашихи юным читателям рассказали о происхождении первых книг и славянского алфавита, а также представили необычные издания.

Центральная городская библиотека Ивантеевки имени И.Ф. Горбунова открыла художественную выставку «Наша азбука» с работами Сергея Серегина и Степана Барнева. В Павловском Посаде школьники приняли участие в игре «Сначала "аз" да "буки", а потом и науки», погрузившись в атмосферу древнерусской школы.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Сергиевской сельской модельной библиотеке Коломны прошёл познавательный цикл о Кирилле и Мефодии, а также виртуальная экскурсия по известным библиотекам мира. Библиотеки Серпухова поддержали II Фестиваль народного творчества «Околица».

В Дедовской библиотеке №1 для детей подготовили литературные игры, ребусы и мастер-класс по росписи деревянных лопаток. В Центральной библиотеке Рузы прошёл урок каллиграфии. В Сергиево-Посадской центральной библиотеке им. В.В. Розанова состоялся лингвистический турнир «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль».

В Электростали библиотеки присоединились к уличному празднику в честь Дня славянской письменности и культуры.

Узнать больше о мероприятиях в ближайшей библиотеке можно с помощью регионального портала «МОё Подмосковье».

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В Шатуре проведут отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках»
27 мая 2025, 12:55

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Отборочный этап фестиваля современного танца под руководством Егора Дружинина «Город танцует в парках» состоится в шатурском городском парке культуры и отдыха им. Гагарина в субботу, 31 мая, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«В парке будут выступать танцевальные коллективы Шатуры, а звёздное жюри выставит им оценки. Лучшие артисты станут участниками гала-концерта фестиваля в сентябре», — говорится в сообщении.
Помимо конкурсной программы, запланированы также выступления профессиональных танцоров из команды Егора Дружинина «КЕД»: Анастасии Чередниковой, Виталия Савченко, Софы, Евы Уваровой, Брайана и других.

Мероприятие начнётся в полдень. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Фестиваль «Город танцует в парках» проводится в Московской области третий год подряд. Его организует АНО «МосОблПарк» при поддержке Минкульттуризма Подмосковья.

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Боксёры из Подмосковья завоевали восемь медалей на первенстве России
27 мая 2025, 12:50

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, три серебряные и три бронзовые медали завоевали юниоры и юниорки из Московской области на первенстве России по боксу памяти Николая Павлюкова, сообщает пресс-служба подмосковного министерства физической культуры и спорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Михаил Усов из Подольска в весовой категории 80 килограммов и Худобахш Авджамилов из Балашихи в весовой категории 67 килограммов», — говорится в сообщении.
Серебряные медали завоевали Егор Плоцын из Одинцова, выступавший в весовой категории 92 кг, а также Дарья Панова из Электростали (весовая категория 75 кг) и Карина Бабаназарова из Дмитрова (весовая категория 57 кг).

А бронзовые награды получили Полина Спирина из Домодедова (весовая категория 54 кг), Леон Курчиев из Ивантеевки (весовая категория 71 кг) и Рафик Амирханов из Балашихи (весовая категория 57 кг).

По итогам турнира подмосковные юниоры заняли второе место в общекомандном зачёте, а юниорки — третье.

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