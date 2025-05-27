Жителей Московской области предупредили об опасности тополиного пуха

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Московский регион в ближайшее время накроет «тополиная метель». Тополиный пух начнёт летать немного раньше обычного, отметили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Причина проста: зима была тёплой и малоснежной, а сейчас в Подмосковье установилась сухая и тёплая погода. Уже сейчас кое-где начинают кружить белые пушистые комочки. Пух – отличное топливо для огня. Чтобы он вспыхнул, достаточно искры, а если пух скапливается повсюду, есть реальная угроза возникновения пожара», – отметили в ведомстве.В Мособлпожспасе жителям напомнили о соблюдении мер пожарной безопасности в период цветения тополя.
«Регулярно очищайте места скопления пуха, особенно у деревянных построек. Пресекайте игры подростков и детей, связанные с поджиганием пуха. Не бросайте непотушенные окурки и спички; тщательно проводите подготовку к проведению сварочных и других огневых работ. Жителям частного сектора нужно позаботиться об уборке придомовых территорий, при этом пух лучше сначала смачивать водой, а потом подметать», – сказали в ведомстве.Там также рекомендовали коммунальщикам обратить внимание на своевременную уборку и проливку тротуаров, дорог и других мест скопления пуха.
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Лора Луганская