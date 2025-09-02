Подмосковная скорая помощь тестирует NFC-браслеты для обмена данными о пациенте
Московская областная станция скорой помощи тестирует систему NFC-браслетов для мгновенной передачи информации о пациентах в больницы. Пилот запущен в сотрудничестве с Шаховской больницей, сообщается в ТГ-канале подмосковной скорой.
«Цветные браслеты оснащены электронными чипами. Врачи скорой помощи записывают на них с помощью планшета основную информацию о пациенте, – предварительный диагноз, аллергический статус, список введённых препаратов. Когда пациента доставляют в больницу, врачи могут оперативно считать эти данные с браслета», – отмечается в канале.Главное преимущество нового средства обмена данными – работа без интернета. Даже если связи нет, информация остаётся на чипе. Это особенно важно в экстренных ситуациях.
Ещё один бонус – экономия времени. При поступлении пациента в тяжёлом состоянии медикам не нужно повторно собирать информацию.
Тестовый запуск начнётся с Шаховского поста Волоколамской подстанции скорой медицинской помощи. Если эксперимент окажется успешным, технологию распространят и на другие районы Подмосковья.