Подмосковная скорая помощь запустила чат-бот для пациентов

12 декабря 2025, 19:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Каждый житель Подмосковья теперь может связаться с руководством Московской областной станции скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Чтобы получить быструю и квалифицированную помощь, пациенту или его родственнику достаточно написать в чат‑бот в Telegram.

«Наши медики всегда рядом, чтобы поддержать и защитить. Во всех муниципалитетах работают 53 подстанции и 91 пост скорой помощи. Если у вас возникли вопросы о работе скорой или что-то пошло не так при вызове, вы можете обратиться в чат-бот. Если вам хочется сказать тёплые слова в адрес медиков или у вас есть идеи, как сделать экстренную службу лучше, вы тоже можете написать боту», – пояснила заместитель главврача скорой помощи Подмосковья Наталья Дзуцева.