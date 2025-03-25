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Подмосковные спортсмены взяли две медали первых в сезоне соревнований по ВМХ

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Райдеры из Московской области завоевали две медали на I этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях в олимпийской дисциплине «ВМХ-фристайл-парк». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«На этапе Кубка России высшую ступень пьедестала почёта заняла подмосковная спортсменка Елена Малышева. А на Всероссийских соревнованиях ещё одна представительница Московской области София Непрынцева стала серебряным призёром», – рассказали в ведомстве.
Открытие сезона BMX прошло в рамках соревнований в Красноярске. Состязания проходили на базе одного из крупнейших в стране экстрим-центров «Спортэкс». Участие в них приняли 80 спортсменов из 12 регионов.

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На фестиваль «Рузский софит» соберутся 19 любительских коллективов
25 марта 2025, 20:00

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Центре культуры и искусств города Руза 28 по 30 марта состоится Областной театральный фестиваль «Рузский софит». В нём примут участие любительские коллективы региона, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль «Рузский софит» призван поддержать и развить любительское театральное творчество, способствовать плодотворному обмену опытом между творческими коллективами. Он соберёт 19 коллективов из 16 муниципальных образований региона. Общее число участников – 310 человек. Оценивать постановки будет профессиональное жюри», – говорится в сообщении.
С программой Областного театрального фестиваля «Рузский софит» можно ознакомиться на сайте министерства.

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675 подмосковных школьников написали диагностическую работу по математике
25 марта 2025, 19:55

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Семиклассники подмосковных школ выполнили региональную диагностическую работу по математике. В экзамене участвовали 675 учеников 32 школ проекта «Математические классы Подмосковья», сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Целью работы было определить уровень освоения школьниками программы по математике в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарт.
«Работа включала восемь заданий, в том числе пять - базового уровня сложности и три - повышенного. Задания были направлены на проверку знаний по арифметическим действиям с рациональными числами, свойствам степени с натуральным показателем, решению уравнений, текстовых и геометрических задач, использованию формул сокращённого умножения и геометрических свойств треугольников», – говорится в сообщении.
Работа проводилась с использованием государственной информационной системы «ЕАИС ОКО», а проверяли работы независимые эксперты онлайн. Работа считается выполненной при получении четырёх баллов из 12 возможных. Результаты опубликуют не позднее 31 марта.

Это уже вторая диагностическая работа для участников проекта «Математические классы Подмосковья». Первая прошла в сентябре прошлого года.

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В медучреждениях Подмосковья с начала года запустили 13 новых рентген-аппаратов
25 марта 2025, 19:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

С начала года в поликлиниках и больницах учреждения Московской области установили и запустили 13 рентген-аппаратов. Один из них заработал во вторник в Видновской клинической больнице, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Продолжаем оснащать больницы современной цифровой медтехникой. С начала года мы ввели в работу уже 13 рентген-аппаратов суммарной стоимостью 387 млн рублей. Сегодня в приёмном отделении Видновской больницы запустили новый аппарат, установленный взамен устаревшей техники. Он будет работать круглосуточно, планируемая загрузка составляет около 80 исследований в сутки», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он уточнил, что с помощью аппарата будут обследовать тех, кто поступает в стационар по скорой помощи, и пациентов, которые обращаются в приёмное отделение сами

По данным министерства, на ремонт кабинета и установку рентген-аппарата было направлено 29 млн рублей. Цифровое тяжёлое медицинское оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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В Московской области впервые проведут экологические игры
25 марта 2025, 19:27

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье 31 марта стартуют первые экологические игры, которые продлятся до 21 сентября. На территории региона их запускает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вместе с Российским экологическим оператором, сообщили в пресс-службе Минчистоты.
Каждую неделю жителям будут предлагать новые задания, за которые сначислят баллы. Это, например, поиск ближайших пунктов приёма текстиля, батареек, фандоматов и их отметка на интерактивной карте, сдача вторичных ресурсов, поиск незаконных свалок и многое другое.
«Мы запускаем проект такого масштаба впервые в регионе. Ожидаем привлечь большое число участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начислять баллы. Цель – вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей, увеличить объём собираемых для переработки вторичных ресурсов», – рассказал зампредседателя правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Партнёрами проекта выступают более 20 компаний. Среди них – крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики.

Чтобы стать участником «Экологических игр 2025», нужно скачать приложение «Уберу» на App Store, Rustore или AppGallery и зарегистрироваться. Далее нужно выполнять еженедельные задания и прикладывать отчетность к каждому из них.
«Экопросвещение помогает обретать полезные привычки и менять образ жизни. Важно, чтобы и дети, и взрослые понимали, зачем нужен раздельный сбор отходов, как работает экономика замкнутого цикла, какой вклад в защиту окружающей среды может внести каждый. Экологические игры, которые РЭО устраивает совместно с Минчистоты Московской области, позволят сделать этот процесс интересным и наглядным», – поделился гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Каждые пять недель будут определять победителей в трёх возрастных категориях. А в завершении соревнований победителей этапов и 25 сильнейших участников ждут памятные призы.

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Более 400 дворников и 100 единиц техники вышли на весеннюю уборку в Раменском
25 марта 2025, 19:03

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском муниципальном округе стартовала весенняя уборка территорий. Об этом объявил начальник управления содержания территорий администрации муниципалитета Сергей Швага на оперативном совещании у главы округа Эдуарда Малышева, сообщили в пресс-службе администрации.
По словам Шваги, к работам привлечены более 400 дворников. Также в уборке задействованы около 100 единиц спецтехники, в том числе тракторы, погрузчики и самосвалы.
«В самом городе Раменское будут работать 33 единицы техники. Помимо этого, в уборке улиц задействуют 185 дворников. Все машины оснащены системами ГЛОНАСС, что позволяет в режиме реального времени отслеживать их маршруты и эффективность работы. Для снижения доли ручного труда выделены пылесосы», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, весенняя уборка в Раменском муниципальном округе будет проходить в несколько этапов. Это подметание и обеспыливание, промывка моющими средствами, мойка контейнерных площадок, просеивание и прочёсывание газонов.

Результаты работ фиксируют в Системе контроля показателей деятельности.

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