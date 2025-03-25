Подмосковные спортсмены взяли две медали первых в сезоне соревнований по ВМХ

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Райдеры из Московской области завоевали две медали на I этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях в олимпийской дисциплине «ВМХ-фристайл-парк». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«На этапе Кубка России высшую ступень пьедестала почёта заняла подмосковная спортсменка Елена Малышева. А на Всероссийских соревнованиях ещё одна представительница Московской области София Непрынцева стала серебряным призёром», – рассказали в ведомстве.Открытие сезона BMX прошло в рамках соревнований в Красноярске. Состязания проходили на базе одного из крупнейших в стране экстрим-центров «Спортэкс». Участие в них приняли 80 спортсменов из 12 регионов.
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Лора Луганская