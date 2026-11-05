Почти 900 спортсменов поборолись за место в сборной Подмосковья по джиу-джитсу

05 ноября 2026, 10:39

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта МО

Чемпионат и первенство Московской области по джиу-джитсу собрали 879 участников в Наро-Фоминском округе. Президент областной федерации этого вида спорта Дмитрий Иванов отметил высокий уровень подготовки спортсменов и потенциал местных клубов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.







На татами вышли представители 20 школ и клубов региона, включая команды из Апрелевки, Красногорска, Одинцово, Можайска, Куровского, Нахабино и Подольска. Участники от 12 лет боролись за медали и места в сборной Подмосковья на протяжении двух дней. Программа включала файтинг, не-вазу и дуо-систем.



В командном зачете победила Центральная спортивная школа № 1 Наро-Фоминска. Второе место заняла школа «Легион» из Куровского, третье — можайская Школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо.



По результатам турнира специалисты определили расширенный состав областной сборной. Впереди у команды чемпионаты и первенства Центрального федерального округа и России.



Дмитрий Иванов призвал спортивные организации и ассоциации объединить усилия для развития джиу-джитсу. По его словам, опыт и преданность делу специалистов на местах создают основу для будущих побед сборной.



В конце ноября областная федерация планирует провести традиционный фестиваль джиу-джитсу. Среди его участников ожидают ветеранов и паралимпийцев.