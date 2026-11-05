Жители Подмосковья подали свыше 566 тысяч заявлений на запись в кружки и секции

05 ноября 2026, 10:02

оригинал Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО

Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств стала самой популярной комплексной онлайн-услугой среди жителей Подмосковья с начала 2026 года. Через региональный портал госуслуг они направили свыше 566 тысяч заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.







Сервисом «Многодетная семья» жители воспользовались более 38 тысяч раз. Еще свыше 23 тысяч обращений пришлись на получение справок Минсоцразвития региона.



Предприниматели чаще всего обращались за разрешениями на размещение объектов и за предоставлением земельных участков на торгах. По каждому направлению они направили более 17 тысяч заявлений. Еще свыше 16 тысяч обращений поступило через комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности.



Всего региональный портал предлагает 28 комплексных онлайн-услуг для граждан и организаций. Жители могут воспользоваться сервисами «Рождение ребенка» и «Скоро в школу». Для бизнеса доступны решения в сфере лесной отчетности, тарифного регулирования и землепользования.