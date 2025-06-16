Подмосковная спортсменка Асонова стала чемпионкой мира по рукопашному бою

оригинал Фото: istockphoto.com/PongsakornJun

Представительница Московской области Любовь Асонова завоевала золотую и серебряную медали на VIII чемпионате мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации рукопашного боя.



«Любовь Асонова заняла первое в дисциплине «Самооборона 1+1», где выступала вместе с напарницей. А серебряную медаль Асонова получила в личном зачете чемпионата в своей возрастной и весовой категории», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже второе чемпионское звание Асоновой. Первый раз она одержала победу на чемпионате два года назад.

VIII чемпионате мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин проходил в турецком городе Бурса с 30 мая по 1 июня. Участниками турнира стали представители 32 стран.
Лев Каштанов

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