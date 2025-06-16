Подмосковная спортсменка Асонова стала чемпионкой мира по рукопашному бою

16 июня 2025, 12:07

оригинал Фото: istockphoto.com/PongsakornJun

Представительница Московской области Любовь Асонова завоевала золотую и серебряную медали на VIII чемпионате мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации рукопашного боя.







«Любовь Асонова заняла первое в дисциплине «Самооборона 1+1», где выступала вместе с напарницей. А серебряную медаль Асонова получила в личном зачете чемпионата в своей возрастной и весовой категории», — говорится в сообщении.