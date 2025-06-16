В волонтёрский корпус «Интервидения» вошли 50 жителей Подольска
Около 50 волонтёров из Подольска помогут в проведении конкурса «Интервидение», набор в волонтёрский корпус продолжается. О этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября на «Live Арене». Этот концертный зал расположен в Одинцовском округе рядом с инновационным центром «Сколково». Присоединяйтесь к команде активистов и внесите свой вклад в создание незабываемого шоу!» — призвал глава Подольска Григорий Артамонов.Он напомнил, что участниками «Интервидения» станут артисты из двадцати стран, а Россию будет представлять певец SHAMAN.
Для того, чтобы стать волонтёром, нужно подать заявку на сайте Добро.рф и пройти отбор. Для всех волонтёров будет проведено специальное обучение.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Им оформляют страховку жизни и здоровья на период проведения акций, помогают с организацией мероприятий, выделяют гранты. Волонтёры Подмосковья могут рассчитывать также на консультационную, информационную и методическую поддержку от региона. Подробная информация об этом размещена по ссылке.