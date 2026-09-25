Подмосковная спортсменка Чумгалакова стала трёхкратной чемпионкой Европы по боксу

25 сентября 2026, 15:59

оригинал Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Юлия Чумгалакова из Московской области завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по боксу, который проходит в Софии. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В финальном поединке в весовой категории до 48 килограммов спортсменка единогласным решением судей победила украинку Анну Охоту со счётом 5:0. Для 28-летней Чумгалаковой этот титул стал третьим в карьере на чемпионатах Европы. Ранее она побеждала в 2019 и 2024 годах.

«Бой прошёл хорошо. В первом раунде я немножечко волновалась, но потом собралась, и всё получилось. Спасибо главному тренеру сборной, другим тренерам, которые меня готовили. Это совместная работа. Я счастлива стать ттрёхкратной чемпионкой Европы. Спасибо всем, кто за меня болел», – сказала Чумгалакова.