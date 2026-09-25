В Сергиевом Посаде проведут международный шахматный турнир-ралли

25 сентября 2026, 15:32

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Международный шахматный турнир-ралли «Большое золотое кольцо» состоится 1 октября в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Масштабное спортивно-дипломатическое мероприятие стартует на базе Сергиево-Посадского филиала Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова.



Турнир пройдёт в формате шахматного автопробега по девяти ключевым историческим городам России. В соревнованиях примут участие спортивные делегации России, Кубы, Индии и Африки. Численность международного кортежа составит 40 человек. Среди них – 16 сильнейших молодых игроков в возрасте от 18 до 45 лет, международная судейская коллегия FIDE и служба переводчиков.

«Большое золотое кольцо» – уникальный мост интеллектуальной дипломатии, соединяющий великую историю нашей страны с будущим молодёжи других стран. Наша цель – не просто определить сильнейших на шахматной доске, но и через призму спорта открыть для всего мира колоссальное культурное наследие девяти древних городов России», – отметил директор АНО «Шахматная школа имени А.Е. Карпова» Владимир Соколов.