В Чехове пожарные и дорожники устраняют последствия сильного ветра
В Чеховском муниципальном округе сотрудники пожарных и дорожных служб объединили усилия в устранении последствий непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
В районе деревни Новосёлки округа старое дерево не выдержало порывов ветра и рухнуло на припаркованный на обочине автомобиль. В результате одна из полос движения дороги Крюково – Чехов оказалась полностью заблокирована.
«Работники 311-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса находились поблизости и пришли на выручку. Огнеборцы вместе с сотрудниками дорожной службы оперативно прибыли на место, убрали тяжелое дерево с машины, у которой помяло крышу, и полностью освободили проезжую часть. Никто не пострадал», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что во время непогоды, особенно при сильном ветре, нельзя оставлять машины под старыми деревьями, рекламными щитами, ЛЭП и шаткими конструкциями.