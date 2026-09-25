В Чехове пожарные и дорожники устраняют последствия сильного ветра

25 сентября 2026, 15:30

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В Чеховском муниципальном округе сотрудники пожарных и дорожных служб объединили усилия в устранении последствий непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.





В районе деревни Новосёлки округа старое дерево не выдержало порывов ветра и рухнуло на припаркованный на обочине автомобиль. В результате одна из полос движения дороги Крюково – Чехов оказалась полностью заблокирована.

«Работники 311-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса находились поблизости и пришли на выручку. Огнеборцы вместе с сотрудниками дорожной службы оперативно прибыли на место, убрали тяжелое дерево с машины, у которой помяло крышу, и полностью освободили проезжую часть. Никто не пострадал», – отметили в ведомстве.