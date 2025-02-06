Подмосковная спортсменка Кузина победила на Кубке России по прыжкам в воду

Елизавета Кузина и Кристина Ильиных (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Елизавета Кузина из подмосковного города Электросталь завоевала золотую медаль на Кубке России по прыжкам в воду, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Елизавета Кузина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в дисциплине «Трамплин 3 метра синхронные прыжки» среди женщин в тандеме с представительницей Свердловской области Кристиной Ильиных», — говорится в сообщении.Отмечается, что второе место в этой дисциплине занял дуэт спортсменок из Санкт-Петербурга и Волгоградской области, а бронзу завоевала команда из представительницы Москвы и Татарстана.
Кубок России по прыжкам в воду проводится в Санкт-Петербурге с 3 по 8 февраля. В соревнованиях принимают участие свыше 150 спортсменов из 16 российских регионов и Беларуси.
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