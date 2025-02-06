«Это как Peugeot и Ferrari»: Шарль Каборе сравнил «Зенит» с другими клубами РПЛ

Шарль Каборе (Фото: соцсети)
Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга заметно превосходит все остальные клубы, выступающие в Российской премьер-лиге. Скорее всего, команда была бы конкурентоспособной и в ведущих европейских чемпионатах.
Такое мнение в эксклюзивном интервью изданию «РБ Спорт» высказал бывший полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе. Он отметил, что «Зенит» — хорошо организованный, сильный и богатый клуб, укомплектованный высококлассными игроками. Команда тратит немалые средства на трансферы, потому что руководство может себе это позволить. Остальным командам РПЛ непросто конкурировать с таким соперником, хотя бы из-за несопоставимости бюджетов.
Шарль Каборе выступал в России за «Кубань», «Краснодар» и московское «Динамо». До этого он выступал за французский «Олимпик» из Марселя. За клубную карьеру футболист провёл 434 матча, в которых забил 7 мячей. Он является рекордсменом по количеству игр за сборную Буркина-Фасо (102 игры). В них он забил 4 гола. В составе национальной команды является серебряным и бронзовым призёром Кубка африканских наций.
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«Да, это очень богатый клуб. Это как сравнивать автомобили Peugeot и Ferrari – ну очень разные по классу и мощности. Так и «Зенит» классом превосходит все остальные клубы России», — сказал Каборе.В доказательство своих слов он напомнил, что «Зенит» шесть последних лет неизменно становился чемпионом России и дважды за это время выигрывал Кубок страны.
Шарль Каборе выступал в России за «Кубань», «Краснодар» и московское «Динамо». До этого он выступал за французский «Олимпик» из Марселя. За клубную карьеру футболист провёл 434 матча, в которых забил 7 мячей. Он является рекордсменом по количеству игр за сборную Буркина-Фасо (102 игры). В них он забил 4 гола. В составе национальной команды является серебряным и бронзовым призёром Кубка африканских наций.
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Александр Бойцов