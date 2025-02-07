Подмосковная спортсменка Кузина взяла три золота Кубка России по прыжкам в воду

Фото: пресс-служба администрации г. о. Электросталь
Елизавета Кузина из Электростали завоевала три золотые медали Кубка России по прыжкам в воду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Во второй день соревнований Кузина стала лучшей в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина среди женщин в тандеме с представительницей Свердловской области. В третий соревновательный день она первенствовала в прыжках с метрового трамплина, опередив соперниц из Санкт-Петербурга и Свердловской области. Ещё одно золото спортсменка завоевала в синхронных смешанных прыжках с трёхметрового трамплина с москвичом Ильёй Молчановым», – говорится в сообщении.Кубок России по прыжкам в воду проходит с 3 по 8 февраля в Санкт-Петербурге. За награды борются более 150 спортсменов из 16 регионов России и из Белоруссии.
Турнир является отборочным на ближайшие международные старты, одним из которых в марте станет Кубок Евразийских стран.
Читайте также:
Сильнейшие трудовые коллективы Подмосковья приедут в Подольск на фестиваль ГТО
Каширские лыжники при отсутствии снега тренируются на искусственном покрытии
Чемпионат и первенство Подмосковья по чир спорту соберут более 1 тыс. участников
Лора Луганская