Подмосковная спортсменка Сарычева завоевала медаль первенства Европы по гребле

28 июля 2026, 13:12

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль на первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 и до 24 лет завоевала представительница Московской области Кира Сарычева в составе национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Соревнования проходили в венгерском городе Сегед с 23 по 26 июля. В них участвовали более 750 спортсменов из 38 стран.





«Сарычева получила бронзу по итогам гонок байдарок-четвёрок на дистанции 500 метров среди юниорок до 19 лет. В экипаж вошли также россиянки Александра Волкова, Арина Алабина и София Новикова. Их результат составил 1 минуту 45,556 секунды», — говорится в сообщении.