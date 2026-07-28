В Подмосковье упростили онлайн-оформление компенсации за детский сад

28 июля 2026, 09:34

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В услугу по оформлению компенсации за детсад на госпортале Московской области внедрили «умные сервисы», помогающие заполнить заявку без ошибок. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.





Теперь приложенные документы перед отправкой проверяет искусственный интеллект, а данные на ребёнка вносятся автоматически.





«Умный сервис» переносит информацию о ребенке из личного кабинета госуслуг, так что заполнять поля вручную больше не нужно. А ИИ распознаёт согласие на обработку персональных данных справку с места учебы и другие документы. Если приложить не тот файл, искусственный интеллект покажет ошибку, и её сразу можно будет исправить. Таким образом снизится процент отказов», — пояснила глава Мингосуправления Надежда Куртяник.