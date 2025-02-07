Подмосковная спортсменка выиграла ещё два «золота» на Кубке России по прыжкам в воду

Фото: istockphoto / dusanpetkovic
Подмосковная спортсменка Елизавета Кузина в третий соревновательный день завоевала две золотые медали на Кубке России по прыжкам в воду, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Елизавета Кузина из Электростали завоевала золотую медаль в женских прыжках с трамплина на высоту 1 метр, опередив соперниц из Санкт-Петербурга и Свердловской области. Также она получила второе золото в синхронных смешанных прыжках с трамплина высотой 3 метра вместе с Ильёй Молчановым из Москвы.
Таким образом, у представительницы региона три золотые медали, так как во второй день соревнований она стала лучшей в дисциплине «трамплин 3 метра, синхронные прыжки» среди женщин в паре со спортсменкой из Свердловской области.
На втором месте оказалась пара из Санкт-Петербурга, а бронзовые медали завоевали спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга.
В Санкт-Петербурге с 3 по 8 февраля 2025 года проходит Кубок России по прыжкам в воду. В соревнованиях участвуют более 150 спортсменов из различных регионов России и Беларуси. Турнир проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Таким образом, у представительницы региона три золотые медали, так как во второй день соревнований она стала лучшей в дисциплине «трамплин 3 метра, синхронные прыжки» среди женщин в паре со спортсменкой из Свердловской области.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
На втором месте оказалась пара из Санкт-Петербурга, а бронзовые медали завоевали спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга.
В Санкт-Петербурге с 3 по 8 февраля 2025 года проходит Кубок России по прыжкам в воду. В соревнованиях участвуют более 150 спортсменов из различных регионов России и Беларуси. Турнир проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Эти соревнования — отбор для предстоящих международных соревнований, среди которых — Кубок евразийских стран, намеченный на март.
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Дайана Хусинова