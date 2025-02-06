Подмосковная тяжелоатлетка Кондрашова завоевала медаль Кубка России

Яна Кондрашова (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Представительница Московской области Яна Кондрашова завоевала серебряную медаль на Кубке России по тяжёлой атлетике, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Яна Кондрашова из городского округа Люберцы, выступавшая в весовой категории до 64 килограммов, с результатами 85 килограммов рывок и 106 килограммов толчок поднялась на вторую ступень пьедестала почёта. Первое место заняла спортсменка из Тюменской области, а бронзовую медаль завоевала представительница Оренбургской области», — говорится в сообщении.В областном Минспорта напомнили, что это уже вторая серебряная медаль в копилке подмосковной сборной на Кубке России по тяжёлой атлетике: первую выиграла Александра Фурдик, выступавшая в весовой категории 45 килограммов.
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