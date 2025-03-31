Подмосковная спортсменка выиграла «масс-старт» чемпионата России по биатлону

«Я рада, что сейчас все получается. Надеюсь, что в концовке сезона покажу то, что я действительно натренировала, на что я способна. 30 секунд преимущество — это здорово и это то, к чему я хочу стремиться в каждой гонке», — поделилась Халили в беседе с «Матч ТВ»