Подмосковная спортсменка выиграла «масс-старт» чемпионата России по биатлону

Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Подмосковная биатлонистка Анастасия Халили завоевала золотую медаль на чемпионате России, впервые в своей карьере. Она одержала победу в «масс-старте», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Анастасия преодолела дистанцию в 12,5 километров за 41 минуту 45 секунд, допустив три промаха. Она опередила ближайшую соперницу Анастасию Егорову на 29 секунд. Третье место заняла Ирина Казакевич, которая отстала от лидера на 39 секунд и совершила четыре ошибки.
Ранее Анастасия Халили завоевала золотую медаль в составе команды региона на чемпионате России в смешанной эстафете.
С 26 по 30 марта в Ханты-Мансийске проходил чемпионат России по биатлону в дисциплинах «спринт», «гонка преследования», «эстафета» и «масс-старт». Этот турнир организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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«Я рада, что сейчас все получается. Надеюсь, что в концовке сезона покажу то, что я действительно натренировала, на что я способна. 30 секунд преимущество — это здорово и это то, к чему я хочу стремиться в каждой гонке», — поделилась Халили в беседе с «Матч ТВ»
Ранее Анастасия Халили завоевала золотую медаль в составе команды региона на чемпионате России в смешанной эстафете.
С 26 по 30 марта в Ханты-Мансийске проходил чемпионат России по биатлону в дисциплинах «спринт», «гонка преследования», «эстафета» и «масс-старт». Этот турнир организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Дайана Хусинова