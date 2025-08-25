В Солнечногорск переедет импортозамещающее производство шоколадной пасты

25 августа 2025, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Кондитерская компания «Кранч Бранч» передислоцирует импортозамещающее производство в Солнечногорск. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Строительная готовность первого корпуса составляет около 70%, запуск намечен на первый квартал будущего года. На предприятии планируют производить 10 тонн продукции в сутки.



«Кранч Бранч» выпускает батончики, арахисовую и шоколадную пасты. Ранее предприятие размещалось в Балашихе, но уже около года строит завод в Солнечногорске. Там оно получило участок по губернаторской программе «Земля за 1 рубль».

«Написали заявление, и в течение двух часов нам ответили. Рассматривали четыре города. В Солнечногорске нам приглянулись подход и открытость администрации, отличная логистика. Будем стремиться существенно заменить иностранные бренды», – поделился планами совладелец ООО «Кранч Бранч» Андрей Сайгин.

«Предоставление земельных участков за один рубль – весомая мера поддержки для предприятий. Это привлекает инвестиции в развитие муниципалитета, создаёт новые рабочие места, а в перспективе – наполняет бюджет городского округа», – сказал Типографщик.