Подмосковные парки в День флага посетили более 19 тыс. человек
В 86 подмосковных парках прошло общеобластное мероприятие «Моей родины триколор» ко Дню Государственного флага. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, праздник посетили более 19 тыс. человек.
«Гости приняли участие в шествиях «Мой флаг», поэтических чтениях и эстафетах, побывали на кинопоказах патриотических фильмов и концертных программах «Гордо реет триколор», – рассказали в пресс-службе.
Так, в парке 30-летия Победы Орехово-Зуева провели праздничное шествие с флагом, эстафету «Триколор» и викторину «Вехи истории». Парк Мира в Мытищах организовал квест «В поисках героя» и концертную программу «Джазовый салют российскому флагу».
В парке «Набережная им. Д.И. Менделеева» в Дубне состоялись велопробег «Триколор» и поэтические чтения. А в клинском парке «Сестрорецкий» прошли шествие мажореток и раздача ленточек триколора.