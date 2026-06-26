Подмосковная спортсменка выиграла серебро первенства Европы
Представительница Московской области Виктория Казанцева стала серебряным призером первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров, сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.
Спортсменка областного Центра олимпийских видов спорта из Электростали выступила в дисциплине «вышка 10 метров» среди юниорок 16–18 лет. По итогам соревнований Виктория набрала 406,25 балла и заняла второе место. Победу в этом виде программы одержала еще одна представительница России, третьей стала спортсменка из Украины.
Ранее на турнире Виктория Казанцева завоевала золотую медаль в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, где выступала в паре со спортсменкой из Москвы.
Еще одну награду российской сборной принес представитель Подмосковья Илья Надеев. Спортсмен областного Центра олимпийских видов спорта из Электростали вместе с партнерами по команде победил в смешанных командных соревнованиях.
Первенство Европы по прыжкам в воду среди юниоров и юниорок в возрастных категориях 14–15 и 16–18 лет проходит с 22 по 28 июня в Будапеште. В рамках турнира спортсмены разыграют 16 комплектов наград.
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