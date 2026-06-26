Подмосковная спортсменка выиграла серебро первенства Европы

26 июня 2026, 16:34

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представительница Московской области Виктория Казанцева стала серебряным призером первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров, сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.