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В двух округах Подмосковья провели рейды по пожарной безопасности

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Рейды по пожарной безопасности провели работники Мособлпожспаса в Дмитровском и Талдомском округах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Особое внимание участники рейдов обращали на соблюдение противопожарных норм в частном секторе и на дачных участках.

«Пожарные напомнили жителям, что нельзя разжигать костёр в лесу и на прилегающих территориях, что на участке необходимо иметь ёмкость с водой и песком для тушения огня, а также что необходимо следить за исправностью печного отопления и электропроводки», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты посоветовали взрослым провести беседы с детьми о правилах поведения при пожаре и отработать порядок эвакуации из дома.

Ранее сообщалось, что удобным способом взаимодействия с экстренными службами Московской области является приложение «112 МО». Через него можно сообщить о происшествии, отследить путь скорой, сообщить о замеченном дроне и получать предупреждения о беспилотной атаке в регионе.
Лев Каштанов

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