В двух округах Подмосковья провели рейды по пожарной безопасности
Рейды по пожарной безопасности провели работники Мособлпожспаса в Дмитровском и Талдомском округах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Особое внимание участники рейдов обращали на соблюдение противопожарных норм в частном секторе и на дачных участках.
«Пожарные напомнили жителям, что нельзя разжигать костёр в лесу и на прилегающих территориях, что на участке необходимо иметь ёмкость с водой и песком для тушения огня, а также что необходимо следить за исправностью печного отопления и электропроводки», — говорится в сообщении.Кроме того, специалисты посоветовали взрослым провести беседы с детьми о правилах поведения при пожаре и отработать порядок эвакуации из дома.
Ранее сообщалось, что удобным способом взаимодействия с экстренными службами Московской области является приложение «112 МО». Через него можно сообщить о происшествии, отследить путь скорой, сообщить о замеченном дроне и получать предупреждения о беспилотной атаке в регионе.