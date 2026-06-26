В двух округах Подмосковья провели рейды по пожарной безопасности

26 июня 2026, 15:34

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Рейды по пожарной безопасности провели работники Мособлпожспаса в Дмитровском и Талдомском округах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Особое внимание участники рейдов обращали на соблюдение противопожарных норм в частном секторе и на дачных участках.





«Пожарные напомнили жителям, что нельзя разжигать костёр в лесу и на прилегающих территориях, что на участке необходимо иметь ёмкость с водой и песком для тушения огня, а также что необходимо следить за исправностью печного отопления и электропроводки», — говорится в сообщении.