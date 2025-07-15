Подмосковные легкоатлеты взяли 13 наград международного «Кубка сильнейших»
Легкоатлеты из Подмосковья в составе сборной России завоевали три золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей международных соревнований «Кубок сильнейших спортсменов». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Награды высшей пробы записали на свой счёт Виктория Погребняк в беге с барьерами на 100 м, Владимир Никитин в беге на 5000 м, а также Максим Федяев и Дмитрий Разумов в эстафете 4 по 400 м. Вторые места заняли Николай Вербицкий и Анастасия Мадышева в беге на 800 м, Дмитрий Разумов на 400-метровке, Владимир Лысенко и Кристина Вершинина в беге с барьерами на 400 м», – рассказали в пресс-службе.Бронзовые медали взяли Андрей Романов и Елизавета Царёва в метании молота, Максим Федяев в беге на 400 м, Анастасия Платонова в беге на 1500 м, а также Константин Холмогоров и Владимир Лысенко в эстафете 4 по 400 м.
Турнир проходил в белорусском Бресте и собрал свыше 300 спортсменов из стран СНГ. Они разыграли более 40 комплектов медалей.