Подмосковные легкоатлеты взяли 13 наград международного «Кубка сильнейших»

15 июля 2025, 20:12

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Легкоатлеты из Подмосковья в составе сборной России завоевали три золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей международных соревнований «Кубок сильнейших спортсменов». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.







«Награды высшей пробы записали на свой счёт Виктория Погребняк в беге с барьерами на 100 м, Владимир Никитин в беге на 5000 м, а также Максим Федяев и Дмитрий Разумов в эстафете 4 по 400 м. Вторые места заняли Николай Вербицкий и Анастасия Мадышева в беге на 800 м, Дмитрий Разумов на 400-метровке, Владимир Лысенко и Кристина Вершинина в беге с барьерами на 400 м», – рассказали в пресс-службе.