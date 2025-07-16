Второй этап Кубка Карякина проведут в городе Домодедово в День шахмат
Второй этап Кубка Сергея Карякина по шахматам состоится 20 июля в парке «Ёлочки» городского округа Домодедово, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Соревнования приурочат к Международному Дню шахмат.
Предварительные заявки на участие принимают на сайте до 23:59 18 июля.
«В рамках второго этапа состоятся пять отдельных турниров в разных возрастных категориях. Победителей и призёров каждого турнира наградят эксклюзивными кубками и медалями. Дополнительные награды получат женщины и ветераны спорта. По традиции сенатор, многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин проведёт сеанс одновременной игры с молодыми шахматистами», – отметили в министерстве.Кубок Сергея Карякина проходит в парках Подмосковья с 2022 года. В этом году первый этап состоялся на новом месте – в балашихинском парке «Пехорка». Тогда соревнования собрали 300 начинающих и опытных шахматистов из 12 регионов России.
Финальный третий этап планируют провести 30 августа в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне. На турнире сразятся лучшие шахматисты двух этапов. Там же смогут сыграть все желающие в отдельных пяти категориях.