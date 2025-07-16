Второй этап Кубка Карякина проведут в городе Домодедово в День шахмат

16 июля 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Второй этап Кубка Сергея Карякина по шахматам состоится 20 июля в парке «Ёлочки» городского округа Домодедово, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Соревнования приурочат к Международному Дню шахмат.





Предварительные заявки на участие принимают на сайте до 23:59 18 июля.

«В рамках второго этапа состоятся пять отдельных турниров в разных возрастных категориях. Победителей и призёров каждого турнира наградят эксклюзивными кубками и медалями. Дополнительные награды получат женщины и ветераны спорта. По традиции сенатор, многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин проведёт сеанс одновременной игры с молодыми шахматистами», – отметили в министерстве.