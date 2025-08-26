Подмосковная спортсменка взяла серебро на первенстве мира по вольной борьбе

Маргарита Салназарян из муниципального округа Егорьевск завоевала серебряную медаль на первенстве мира по вольной борьбе среди юниорок до 21 года, которое прошло в болгарском Самокове с 17 по 24 августа, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В категории до 65 кг спортсменка последовательно одержала победы над представительницей Китая Цяйсюа Руэй, украинкой Ириной Борисюк и египтянкой Мавадат Бадави Хамид Ахмад Хамдун. В финале Салназарян уступила японской борчихе Момоко Китадэ, став обладательницей серебра.
Год назад Маргарита уже поднималась на пьедестал мирового первенства в Испании, где завоевала бронзовую медаль. В соревнованиях также участвовала ещё одна представительница Егорьевска — Лилиана Казьмина.