Подмосковная спортсменка взяла серебро на первенстве мира по вольной борьбе

26 августа 2025, 09:34

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Маргарита Салназарян из муниципального округа Егорьевск завоевала серебряную медаль на первенстве мира по вольной борьбе среди юниорок до 21 года, которое прошло в болгарском Самокове с 17 по 24 августа, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.